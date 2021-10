In de afgelopen maand zijn bijna 2.700 mensen een bedrijf gestart in de gezondheidzorg. Dat is het grootste aantal in de voorbije zes jaar. Hierbij gaat het onder meer om zzp'ers in de jeugdzorg, kinderopvang en thuiszorg. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

In september waren er 2.691 starters in de zorg. Dat is 45 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Naast de eerdergenoemde beroepen gaat het vooral om lifestylecoaches en alternatieve genezers. Ook zijn er meer psychologen en diëtisten bij gekomen.

In de zorg is een groot personeelstekort. "Voor mensen in loondienst is dit wellicht een kans om hun baan in te wisselen voor een inschrijving bij de KVK. Mogelijk dat de startende zorgondernemers verwachten dat ze door zelfstandigheid meer zeggenschap hebben over de werktijden, zodat ze een betere balans tussen werk en privé kunnen vinden", verklaart specialist in ondernemerschap Josette Dijkhuizen de stijging.

Ook de categorie cultuur, sport en recreatie kende vorige maand veel starters: 1.057. Dat zijn er 17 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Er kwamen onder anderen meer kunstenaars en freelance journalisten bij. Ook in de podiumkunst besloten relatief veel starters hun geluk te beproeven.

Nederland telde op 1 oktober in totaal 2.175.714 bedrijven. Het overgrote deel daarvan wordt gevormd door de bijna 1,4 miljoen zzp'ers.