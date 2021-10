De Europese Commissie gaat na of Rusland moedwillig de energieprijzen in de EU opdrijft. EU-landen en Europarlementariërs hebben daarover geklaagd. Rusland is de grootste gasleverancier van de EU.

Veel Europese landen hebben te kampen met grote gastekorten en torenhoge prijzen. De landen willen graag meer gas, nu de economie opkrabbelt uit de coronacrisis. Maar ondanks de stijgende prijzen weigert het Russische staatsgasbedrijf Gazprom meer te leveren.

Europarlementariërs beweren dat Moskou de EU onder druk wil zetten om bijvoorbeeld de ingebruikname van gaspijplijn Nord Stream 2 te laten doorgaan. Die pijplijn, waarvan de aanleg onlangs is afgerond, is omstreden omdat die Rusland meer invloed kan geven in Europa.

"We kijken naar deze bewering, want het is natuurlijk een heel ernstige zaak", zegt Eurocommissaris Kadri Simson (Energie). Ook Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager is erbij betrokken. Zij stelt wel dat "onze eerste inschatting is dat Rusland zich aan zijn langetermijncontracten houdt."

Critici spreken dat niet tegen, maar stellen dat Gazprom verzuimt meer te leveren terwijl het bedrijf daartoe wel in staat zou zijn.

Als er meer gas beschikbaar is, kan dat ervoor zorgen dat de gasprijzen in Europa en ook in Nederland omlaag gaan. Consumenten die op dit moment een nieuw energiecontract moeten afsluiten, betalen zeer hoge bedragen. De verwachting is dat die bedragen de komende dagen nog verder oplopen, omdat de handelsprijzen van gas dinsdag recordhoogtes bereikten en leveranciers dat doorberekenen aan klanten.