Zo'n 2 procent van de werkzame beroepsbevolking is kunstenaar. Zes op de tien van hen zijn mannen, ze wonen vaak in Amsterdam en hebben een lager bruto persoonlijk inkomen dan de beroepsbevolking als geheel. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een publicatie over kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep.

Nederland telt circa 164.000 kunstenaars en nog 263.000 werkenden met een creatief beroep. Onder de eerste groep worden bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, acteurs en architecten gerekend. Andere werkenden met een creatief beroep zijn onder andere chef-koks, journalisten en meubelmakers. Die maken 3 procent uit van de werkzame beroepsbevolking.

Hoewel 60 procent van de kunstenaars jonger is dan 45 jaar, telt de beroepsgroep volgens het CBS relatief veel 65-plussers. "Hoger dan in andere creatieve beroepen en de beroepsbevolking als geheel." En bijna 60 procent is man.

Kunstenaars zijn vooral te vinden in Noord-Holland, en dan in het bijzonder Amsterdam, en in de provincie Utrecht. Ze zijn door de bank genomen hoogopgeleid, wat geen garantie blijkt voor een hoog inkomen. "In doorsnee hebben ze een lager inkomen dan andere werkenden met een creatief beroep, die op hun beurt een inkomen hebben dat vrijwel gelijk is aan de werkzame beroepsbevolking als geheel."

Inkomen is wel meer toegenomen

Wel is het inkomen van kunstenaars en andere creatievelingen de afgelopen jaren meer toegenomen dan dat van de doorsnee werkenden. Ze werken vaak als zelfstandige, voltijds. "Kunstenaars en anderen met een creatief beroep die werken als zelfstandig ondernemer, hebben relatief vaak geen voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid of pensioen."

Ze zijn ook negatiever over hun eigen financiële situatie dan doorsnee zelfstandigen. "Onzekerheid over niet of slecht betalende klanten werd het vaakst als vervelend ervaren in hun werk", zo staat in de publicatie. Maar de zelfstandig werkende kunstenaar of andere persoon met een creatief beroep wil het werk vaker dan andere zelfstandigen over vijf jaar nog steeds doen.