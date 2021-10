De handelsprijzen van gas hebben nieuwe records bereikt. Zo steeg de prijs van gas op het Nederlandse handelsplatform TTF dinsdag naar 114 euro per megawattuur, zevenmaal zo hoog als een jaar geleden. Het vergroot de zorgen dat huishoudens en bedrijven de komende tijd nog meer moeten betalen voor energie.

De laatste tijd zijn de energieprijzen voor huishoudens al flink de hoogte in gegaan. Zo verhoogden diverse leveranciers op 1 oktober hun prijzen voor consumenten met honderden euro's per jaar. Voor degenen die een nieuw contract moeten afsluiten is dat slecht nieuws. Inmiddels hebben diverse industriële bedrijven in Nederland al besloten om hun productie terug te schroeven vanwege de energietekorten.

Naast de prijzen op het eerdergenoemde Nederlandse platform, stegen ook de prijzen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland naar recordhoogtes. Dan gaat het niet alleen om gas, maar ook om kolen.

Dat de gasprijzen zo hoog zijn, komt vooral doordat er flinke tekorten zijn. De gasvoorraden in Europa zijn zelfs lager dan ze in ruim tien jaar zijn geweest, schrijft nieuwsdienst Bloomberg.

Verscheidene oorzaken voor tekorten

De tekorten en de hoge prijzen hebben diverse oorzaken. Allereerst leeft de economie op, doordat lockdowns in veel landen zijn versoepeld. Dit zorgt voor meer vraag naar energie. Daarnaast komt het doordat afgelopen voorjaar veel gas is verstookt vanwege de lage temperaturen in Nederland. Verder gaat momenteel veel gas naar Azië, omdat landen daar bereid zijn meer te betalen dan in Europa.

Ook speelt mee dat energiebedrijven in Europa minder gas produceren. Zo pompen we in Nederland bijvoorbeeld minder Gronings gas op. Verder is er minder stroom geproduceerd op basis van windenergie, doordat het de afgelopen tijd minder hard waaide. In plaats daarvan is gas gebruikt om elektriciteit te produceren.

Dit alles zorgt dat de prijzen voor gas ongekend hoog zijn. Daarnaast kan het zorgen voor extra inflatie, doordat de prijzen van goederen oplopen. Voor de productie daarvan is vaak ook energie nodig.