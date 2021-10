De adviesprijs voor benzine passeerde vorige week voor het eerst de grens van 2 euro per liter. Zowel maandag als dinsdag is er 1 cent bij gekomen, waarmee de adviesprijs nu al 2,02 euro is. Hoeveel kan de benzineprijs nog omhoog?

"Er zijn drie scenario's denkbaar", zegt directeur Paul van Selms van het consumentencollectief UnitedConsumers, dat de landelijke adviesprijzen voor aan de pomp dagelijks doorkrijgt van de oliemaatschappijen. "We blijven rond de 2 euro, de prijs zakt weer wat terug tot onder de 2 euro of we gaan door naar - noem maar een getal - 3 euro."

Dat laatste zou gebeuren als de olieprijs dubbel zo hoog zou zijn als nu, dus rond de 160 dollar per vat. "In het buitenland zou de prijs aan de pomp dan verdubbelen. Hier juist niet, omdat de helft van de prijs wordt bepaald door belastingen. Dat werkt in dit geval dempend."

Volgens VNPI, de branchevereniging voor raffinage en tankstations, zijn de hoge pompprijzen ook deels aan de belastingen te wijten. "In 2019 zijn de btw en accijns verhoogd", zegt directeur Erik Koster. "Maar de olieprijs is de voornaamste oorzaak en daarbij spelen de euro-dollarkoers en vraag en aanbod een rol."

Door invoering E10 is het product ook duurder geworden

Volgens Koster speelt in Nederland nog iets waardoor benzine nu duurder is. "De invoering van E10 en de eisen die daaraan gesteld worden, daardoor is het product ook duurder geworden. Het is dus een combinatie van factoren waardoor de benzineprijs zo hoog is, terwijl de olieprijs maar iets meer dan 80 dollar is."

De capaciteit van de raffinaderijen, waar van olie onder andere benzine wordt gemaakt, heeft volgens de VNPI-directeur nu geen invloed op de prijs: "Er is nog steeds sprake van overcapaciteit." Aan de aanbodkant speelt verder nog mee dat de Amerikaanse schalieolieproductie tijdens de coronacrisis is weggevallen. "Dat proces is te duur voor een lage olieprijs." Doordat de vraag aan het begin van de pandemie inzakte, daalde de olieprijs ook.

In Nederland kan de overheid nog aan een knop draaien

Van Selms van UnitedConsumers kan zich indenken dat de overheid de belasting op brandstof verlaagt als de benzineprijs maar blijft oplopen. "Dat is nog een knop waar wij zelf aan kunnen draaien, wat in andere landen niet kan."

Uiteindelijk draaien de grote olieproducerende landen aan de oliekraan en hebben ze dus een grote invloed op de prijzen aan de pomp. "Die blijven voorlopig bij hun strategie dat ze de productie langzaam opvoeren", weet Van Selms. Op de vraag of de benzineprijs tot 2,50 euro per liter of meer kan oplopen, wijst ook Koster naar de rol van de wereldmarkt: "En dus de OPEC."