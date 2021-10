De prijzen voor katoen rijzen in de Verenigde Staten de pan uit door hoge vraag vanuit China, meldt The Wall Street Journal dinsdag.

Daarmee is katoen het zoveelste gewas dat flink duurder is geworden. Eerder was dat het geval voor mais, graan en koolzaad. Katoen kost nu ongeveer 1,05 dollar (zo'n 90 eurocent) per pond. Hierdoor zal de prijs van kleding oplopen, schrijft de krant.

De hoge katoenprijs is onder meer een overblijfsel van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarbij toenmalig president Donald Trump verkondigde geen katoen en katoenproducten uit de Chinese regio Xinjiang meer te zullen importeren vanwege vermeende mensenrechtenschendingen.

Een uitzondering op die regel is het gebruik van katoen van buiten China. Daardoor ligt de vraag vanuit China naar katoen van Amerikaanse bodem sinds de eerste dag van het nieuwe handelsjaar 1 augustus al 83 procent hoger dan een jaar eerder.