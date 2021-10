Op de Betuweroute gaan goederentreinen rijden die op afstand worden bestuurd. Het gaat om een testproject van onder meer ProRail en vervoerder DB Cargo, dat loopt tot en met 2025.

De Betuweroute is een 160 kilometer lange spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens, waarover alleen goederentreinen rijden. DB Cargo is een belangrijke spoorvervoerder en wil de komende jaren testen of het op deze route treinen van een afstandje kan besturen en monitoren. Overigens is voor de veiligheid wel altijd een machinist aanwezig in de trein.

Treinen die op deze manier worden bestuurd, zouden efficiënter zijn dan treinen die door een machinist worden bestuurd. Daardoor kunnen er meer goederentreinen op het traject rijden. Dat zou het spoorgoederenvervoer aantrekkelijker moeten maken ten opzichte van het wegtransport, waarmee het vaak concurreert.

Het project heeft 18,9 miljoen euro subsidie gekregen van de Duitse overheid. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar DB Cargo, dat van oorsprong Duits is.

Het is niet het eerste testproject met dergelijke treinen. In 2018 is ook al een soortgelijk project gehouden, waarbij een locomotief op de Betuweroute op afstand is bestuurd. Ook met passagierstreinen is al eens getest met deze techniek.