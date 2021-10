Owen Diaz, een zwarte man die tussen 2015 en 2016 aan het werk was in een Tesla-fabriek in de Amerikaanse staat Californië, krijgt een schadevergoeding van meer dan 130 miljoen dollar (112 miljoen euro) van het autobedrijf. Hij diende een klacht tegen het bedrijf in omdat hij regelmatig racistische opmerkingen te verduren kreeg.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij alles wat verschijnt over Tesla

De 53-jarige Diaz verwijt Tesla dat het bedrijf niet genoeg deed om racisme op de werkvloer uit te bannen. Collega's gaven hem racistische bijnamen en op de toiletmuren stonden racistische beelden en taal, zei zijn advocaat tijdens het proces. In de fabriek in de stad Fremont werkten op dat moment zo'n tienduizend mensen en het was toen de enige actieve Tesla-fabriek.

Volgens Tesla is er geen bewijs dat Diaz racistisch behandeld is. En als dat wel het geval zou zijn, kan Tesla daar niet voor verantwoordelijk gehouden worden, zei een advocaat tijdens het proces. Heel veel personeel bij de automaker werkt namelijk via onderaannemers.

De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde Tesla tot een schadevergoeding van 130 miljoen dollar en 7 miljoen dollar voor de kosten die Diaz moest maken voor de rechtszaak. Diaz reageerde achteraf dat er een last van zijn schouders was gevallen met de uitspraak. "Hiermee komt aan het licht wat er gebeurt in die fabriek. Elon Musk, je bent gewaarschuwd. Hou grote schoonmaak in de fabriek."

Tesla-CEO Musk reageerde nog niet op de uitspraak. Het bedrijf stuurde wel een mail naar zijn personeel. Daarin laat het weten dat het altijd optrad als Diaz zei dat hij slecht behandeld werd. "Hoewel die feiten niet in overeenstemming zijn met de uitspraak van de jury, geven we wel toe dat we er in 2015 en 2016 niet perfect mee zijn omgegaan", klinkt het in de mail, die Tesla ook op zijn bedrijfsblog postte.

In mei schikte Tesla nog een zaak voor 1 miljoen dollar, nadat een andere zwarte man had beweerd dat zijn leidinggevenden hem regelmatig racistisch behandelden.