Het aanbod van deelauto's in Nederland is de laatste jaren weliswaar toegenomen, maar het aandeel in het totale aantal verplaatsingen blijft zeer beperkt en stagneert bovendien. Dat blijkt uit dinsdag verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Tevens ziet het KiM dat het gebruik van de deelfiets vooral mensen uit het ov haalt en dus niet uit de auto.

Ook het aandeel van deelfietsen in het totale aantal verplaatsingen is nog altijd beperkt, meldt het KiM. Als mensen al van een deelfiets gebruikmaken, dan gaat het in drie kwart van de gevallen om een ov-fiets van de NS. Het gebruik van deelfietsen zorgt niet voor een afname van autogebruik. De deelfiets wordt voornamelijk ingezet als alternatief voor het ov.

Het KiM constateert bovendien dat er weinig rek in de markt voor deelauto's en deelfietsen zit. Voor potentiële nieuwe aanbieders zijn er te veel obstakels. In steden zijn onvoldoende parkeerplekken voor deelauto's en blijken gemeenten terughoudend met het vertrekken van parkeervergunningen aan nieuwe aanbieders. Daarnaast zijn de aanvraagprocedures, die per gemeente verschillen, ingewikkeld en tijdrovend. Voor nieuwkomers op de markt voor deelfietsen zijn vooral de hoge kosten een belemmering.

Het bovenstaande betekent volgens het KiM dat er weinig groeimogelijkheden voor deelmobiliteit zijn. Dat geldt met name voor de deelfiets. In het stimuleren van autodelen zit nog wel de nodige rek en dan met name in stedelijke gebieden.