Het Amsterdamse hotelconcept The Student Hotel (TSH) heeft 300 miljoen euro opgehaald en gaat met dat geld uitbreiden in Europa. In totaal wil het bedrijf zeven nieuwe hotels openen, waarvan drie in 2022, kondigt TSH maandag aan.

The Student Hotel werd in 2012 opgericht door de Schotse ondernemer Charlie MacGregor, die intussen zeventien jaar in Nederland woont. Het bedrijf biedt een combinatie van hotelkamers en kamers voor langer verblijf voor studenten en andere jonge mensen. TSH heeft 450 werknemers.

In het academische jaar 2020/2021, toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was, kon de hotelketen toch 51 procent van de bedden vol krijgen. Voor 2022 verwacht het bedrijf een bezettingsgraad van rond de 80 procent en een omzet van meer dan 100 miljoen euro, 25 procent meer dan in 2019.

TSH is al actief op vijftien plekken. In Nederland heeft het bedrijf hotels in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Delft. Ook in bijvoorbeeld Barcelona en Berlijn is de keten actief.

Er komt een hotel bij in Barcelona, net als in Madrid en Toulouse. Samen zijn deze hotels goed voor duizend nieuwe kamers. Waar de andere vier nieuwe hotels komen, maakt het bedrijf nu nog niet bekend.