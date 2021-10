In Zuid-Afrika is dinsdag een staking in de metaalindustrie van start gegaan. De unie van Zuid-Afrikaanse metaalbewerkers (NUMSA), waar zo'n 155.000 mensen bij aangesloten zijn, heeft ertoe opgeroepen de gehele sector plat te leggen. Daarmee wil de vakbond zijn looneis kracht bijzetten. De door chiptekorten geplaagde auto-industrie wacht door de staking mogelijk een nieuwe klap.

De belangenvereniging voor de auto-industrie NAACAM vreest voor een grote schadepost als de productielijnen stil komen te liggen als gevolg van de staking. Doordat er in Zuid-Afrika ook veel auto-onderdelen worden gefabriceerd, door onder meer Volkswagen, kan de staking gevolgen hebben voor productielocatie elders.

In Zuid-Afrika hebben een groot aantal merken fabrieken staan, waaronder BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. Daar lopen populaire modellen als de BMW X3, Mercedes C-Klasse en Volkswagen Polo van de band. In 2019 werden er in totaal 631.983 auto's in het land geproduceerd, ongeveer de helft daarvan voor de export.

De bijdrage van de sector aan de Zuid-Afrikaanse economie bedraagt een kleine 7 procent.