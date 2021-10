De salariskloof bij de grote banken in het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar slechts een fractie kleiner geworden. Bij verscheidene verzekeraars is het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen zelfs gegroeid, blijkt uit maandag openbaar gemaakte cijfers.

Britse bedrijven met minstens 250 medewerkers moeten ieder jaar verplicht openbaar maken hoe het gesteld is met de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. De aandacht gaat daarbij altijd extra uit naar de financiële sector, omdat de loonkloof daar van oudsher het grootst is.

De 21 grootste bedrijven in de Londense City verkleinden het verschil afgelopen jaar met slechts 4 procentpunt, van een gemiddeld verschil van 33,8 procent naar 33,4 procent.

Bij zakenbank Goldman Sachs is het verschil het grootst: 51,8 procent. Verzekeraars Prudential, Legal & General en M&G kenden afgelopen jaar een grotere loonkloof dan het jaar ervoor.

Het gemiddelde loonverschil in alle sectoren samen lag vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk op 14,6 procent. Het gaat om cijfers over 2020, de deadline om openheid van zaken te geven lag vanwege de coronapandemie een half jaar later dan normaal.