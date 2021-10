De overheid heeft in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 3,4 miljard euro aan accijns binnengekregen. Dat is het hoogste bedrag ooit. Het is 680 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook 322 miljoen euro meer dan in het tweede kwartaal van 2019, voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de accijns op brandstof zoals benzine en diesel leverde de schatkist flink meer op, maar ook tabak deed een goede duit in het zakje. Het aandeel van accijns op rookwaar loopt in totaal steeds verder op en gaat nu al richting de 1 miljard euro.

"Benzine en diesel worden meer gebruikt naarmate de economie verder aantrekt", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Dus is het ook logisch dat de accijnsopbrengsten daarvan nu weer aantrekken.

Voor tabak is het een ander verhaal. "Daarbij wordt de hogere opbrengst vooral veroorzaakt door hogere accijnzen en niet door meer rokers", legt Van Mulligen uit. Zonder accijnsverhogingen zou tabak zelfs wel eens goedkoper kunnen zijn geworden.

De accijnstarieven voor brandstoffen worden ook wel verhoogd. "Maar niet zo frequent en fors als bij tabak."

Alleen port, sherry en vermout brachten minder in het laatje

In absolute cijfers nam de accijnsopbrengst op diesel het meest toe, met 306 miljoen euro tot 1,12 miljard euro. Benzine leverde 219 miljoen euro meer op, tot in totaal 1,10 miljard euro. Rokers betaalden 123 miljoen euro meer, waarmee de totale opbrengst van tabaksaccijns op 956 miljoen euro uitkwam.

"Brandstof is nog altijd goed voor meer dan twee derde van het totaal", constateert Van Mulligen.

Op sterkedrank kwam 4 miljoen euro meer accijns binnen, op bier 27 miljoen euro meer en wijn en champagne leverden de schatkist 4 miljoen euro meer op. Alleen de opbrengst van de verbruiksbelasting op sherry, port en vermout (zoals Martini) daalde, met 1 miljoen euro.

Alcoholische dranken waren samen goed voor een bijdrage van 275 miljoen euro.