President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO heeft maandag een privébeleggingsconstructie via de Maagdeneilanden gesloten, nadat die was genoemd in de Pandora Papers. In een e-mail aan medewerkers van de bank heeft De Swaan zijn excuses aangeboden voor "het onderschatten van de gevolgen" van de fiscale constructie.

De Swaan legt in zijn openbaar gemaakte e-mail uit dat hij "vanuit oprechte intenties in het bedrijf van een vriend, oud-ABN AMRO-collega Jeroen Harderwijk, heeft geïnvesteerd" en zijn beleggingen altijd heeft aangegeven bij de Belastingdienst. Het ging om het safariparkproject Asilia.

De Swaan neemt per direct afstand van de belegging en schenkt het geld aan de oprichters van Asilia. Hij benadrukt dat de investering "niet was bedoeld voor belastingontwijking of erger".

ABN AMRO zegt in een reactie dat het "schuurt met de tijdgeest" dat de president-commissaris privé belegt via een belastingparadijs. De bank benadrukt dat de financiële constructie niet in strijd is met de wet, maar noemt het ongelukkig dat ABN AMRO op deze manier met belastingparadijzen in verband wordt gebracht.

Volgens de ABN-zegsman gaat de bank niet eigenmachtig nieuwe regels aan medewerkers en bestuurders opleggen over privébeleggingen. "Als dat gaat gebeuren, zou dat voor de hele sector gelden." De woordvoerder verwacht dat het laatste woord er nog niet over is gezegd.

De Pandora Papers zijn de verzamelnaam voor miljoenen fiscale documenten die via het Internationale Consortium voor Onderzoeksjournalisten naar buiten zijn gekomen. Wereldwijd worden er investeringen van vele vooraanstaande politici en bestuurders in aan de kaak gesteld, onder wie in Nederland ook onder anderen demissionair minister Hoekstra van Financiën.