Honderden politici, zakenmensen, topsporters en andere prominenten doen zaken via bedrijfjes in belastingparadijzen. Dat bleek zondag uit de Pandora Papers: gelekte documenten waarover media wereldwijd hebben bericht. Maar hoe werkt dat eigenlijk, belasting ontwijken op deze manier? En waarom mag dit nog steeds, ondanks alle kritiek?

Voor Nederland was Wopke Hoekstra de opvallendste naam die terugkwam in de documenten. Maar er kwamen ook andere, prominentere, politici in voor. Dan gaat het onder anderen om de Russische president Vladimir Poetin, koning Abdullah van Jordanië en de voormalige Britse premier Tony Blair.

Zo hoefde Blair honderdduizenden euro's minder belasting te betalen bij de aankoop van een kantoorpand in Londen. Dat kwam doordat de deal is gedaan via een firma op de Britse Maagdeneilanden, die bekendstaan om de gunstige belastingregels. En zo zijn er tal van gebieden waar je belasting kunt ontwijken, bijvoorbeeld Panama, Jersey en de Seychellen.

Eigenaren van postbusfirma blijven geheim

Wie dat wil, kan een bedrijfje laten oprichten door een financiële dienstverlener uit zo'n belastingparadijs. Een dienstverlener kan een bedrijfje oprichten, dat vaak niet meer is dan een postbusfirma. Daarbij kunnen valse namen worden gebruikt die worden opgevoerd als eigenaar. Ook kan dat bedrijfje een bankrekening openen. Je kunt zo'n brievenbusfirma gebruiken om zaken te doen, bijvoorbeeld het aankopen van auto's of onroerend goed.

De dienstverlener in een belastingparadijs is volgens de lokale regels niet verplicht om informatie met andere landen te delen over wie de werkelijke eigenaren of investeerders zijn in zo'n postbusfirma. Daardoor kan deze informatie vrij gemakkelijk geheim blijven.

Om zo'n firma te kunnen laten openen, bijvoorbeeld in de Britse Maagdeneilanden, is het niet vereist dat je daar bedrijfsactiviteiten hebt. Je hebt geen winkel of kantoorpand nodig, ook hoeft er geen personeel aanwezig te zijn. Sterker nog, zelfs als je nooit op de Maagdeneilanden komt, mag je er een brievenbusfirma openen.

Als je vervolgens die firma gebruikt om aankopen te doen, bijvoorbeeld een kantoorpand in Engeland, betaal je belasting volgens de regels van de Maagdeneilanden, niet die van Engeland. En dat kan veel geld schelen, want in belastingparadijzen betaal je, zoals de naam al doet vermoeden, heel weinig belasting.

Overigens hoef je het niet bij één bedrijfje te houden. Je kunt ervoor kiezen om een ingewikkelde constructie van meerdere bedrijfjes te laten bouwen, dat nagenoeg niet te ontrafelen is.

Zakendoen via belastingparadijs is niet altijd illegaal

Een bedrijfje starten in een belastingparadijs is niet per definitie illegaal. Wanneer je als Nederlander aan de Belastingdienst laat weten welke inkomsten en bezittingen je postbusfirma heeft, blijf je in principe binnen de wet. Wie daar geen melding van maakt, overtreedt wel regels. Althans, in Nederland. De belastingparadijzen hebben er minder moeite mee.

De laatste jaren komt steeds meer kritiek op personen en bedrijven die gebruikmaken van belastingparadijzen, ook als ze daarbij binnen de regels blijven. Het zorgt dat veel andere landen belastingen mislopen, waardoor minder rijke inwoners extra belasting moeten betalen, terwijl rijken juist rijker worden.

De laatste jaren hebben veel regeringen geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen over wie er achter de bedrijfjes in belastingparadijzen zit. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, zijn er nog steeds veel landen die dergelijke informatie geheim houden.

De belastingparadijzen mogen namelijk hun eigen regels bepalen en hun economieën zijn vaak voor een groot deel afhankelijk van dergelijke financiële diensten. Ze zullen daarom alles uit de kast halen om te voorkomen dat ze hun regels moeten aanpassen.