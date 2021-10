De handelsorganisatie WTO heeft haar prognoses voor de wereldhandel voor dit jaar en komend jaar flink naar boven bijgesteld. De economen in Genève gaan nu uit van een groei van 10,8 procent in 2021. Dat was in de vorige prognose in maart nog 8,0 procent.

Voor 2022 voorziet de WTO een groei van de wereldhandel van 4,7 procent. In de vorige prognose was dat 4,0 procent.

De organisatie ziet wel problemen opdoemen, zoals een tekort aan halfgeleiders en vertragingen in havens, maar die zullen geen grote invloed hebben op het wereldwijde handelsvolume.

Wel spreekt de WTO van een groeiende kloof tussen verschillende regio's, waarbij veel opkomende economieën sterk achterblijven bij het wereldwijde gemiddelde.

Volgens directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO is handel "een cruciaal instrument gebleken om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden." Maar de ongelijke toegang tot coronavaccins vergroot volgens haar de economische verschillen. Zij roept de lidstaten op hier iets aan te doen. "Vaccinpolitiek staat gelijk aan economische politiek en aan handelspolitiek", aldus Okonjo-Iweala.