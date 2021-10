In de eerste negen maanden van dit jaar zijn ruim anderhalf miljoen gebruikte auto's van eigenaar gewisseld. Het waren er om precies te zijn 1.537.237 en dat is een nieuw record, meldt brancheorganisatie BOVAG. Via de officiële kanalen, de zogeheten vakhandel, ging het om ruim een miljoen stuks, tussen particulieren onderling waren het er zo'n 515.000.

"De grote vraag naar occasions is in meerdere opzichten het resultaat van de coronacrisis", aldus de brancheorganisatie. "Zo is er sinds de uitbraak van de pandemie meer behoefte aan eigen vervoer, maar speelt het tekort aan chips ook een rol." Dat tekort is ook een indirect gevolg van de crisis en als gevolg daarvan lopen de wachttijden voor nieuwe auto's op.

De handel in tweedehands auto's heeft zich voor een deel ook verplaatst, van tussen particulieren onderling tot de vakhandel. Particulieren verkochten namelijk bijna 9 procent minder auto's aan elkaar, terwijl via de vakhandel juist 5,5 procent meer occasions een nieuwe eigenaar vonden.

De overgrote bulk van de 1.022.021 auto's die via de zogeheten vakhandel van eigenaar wisselden, was een benzineauto; meer dan 80 procent. Een kleine 10 procent zijn dieselauto's.

Dat steeds meer mensen een elektrische auto hebben, is ook te zien in de handel in tweedehands elektrische auto's. Dat aantal kwam uit op meer dan 23.000 tegen nog geen 9.400 in de eerste drie kwartalen van vorig jaar.