In de maand augustus hebben we voor het eerst dit jaar meer spaargeld opgenomen dan ingelegd. Het totale saldo van alle spaarrekeningen bij elkaar nam daardoor met net iets meer dan 1 miljard euro af, tot nog altijd een ruime 408 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Sinds de uitbraak van COVID-19 was sprake van een zo goed al ononderbroken reeks aan plussen waar het op ons spaargeld aankomt. In maart 2020 stond het totaalsaldo nog op 371 miljard euro.

Sindsdien werd er elke maand meer geld opzijgezet op de spaarrekeningen dan opgenomen. Met uitzondering van december vorig jaar, toen er 800 miljoen euro meer afging dan erbij kwam. Maar sindsdien ging het totaalsaldo weer gestaag omhoog.

Daarbij nam het tempo waarin de berg aan spaargeld groeide wel wat af. In de cijfers van dit jaar viel ook al op dat er veel minder geld in mei was ingelegd dan normaal. Dat is de maand waarin veel werknemers hun vakantiegeld krijgen overgemaakt. Daarvan belandt doorgaans een groot deel op de spaarrekeningen.

Mogelijk hebben mensen in vakantiemaand augustus ook spaargeld opgenomen voor de vakantie en is de totale hoeveelheid spaargeld daardoor afgenomen.