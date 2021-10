De brandstoftekorten in Britse tankstations raken mondjesmaat opgelost nu de regering soldaten heeft ingezet als vrachtwagenchauffeurs om benzine van de raffinaderij naar de tankstations te brengen. Volgens consumentenorganisaties zijn de prijzen ondertussen echter fors opgelopen, meldt Bloomberg.

Volgens de organisatie FairFuelUK zijn de prijzen voor benzine en diesel tussen donderdag en zondag met 4 tot 5 pence gestegen. De organisatie benadrukt dat dat niets te maken heeft met hogere olieprijzen.

FairFuelUK verwacht dat een liter brandstof tegen eind oktober gemiddeld 1,50 pond (1,75 euro) zal kosten. De autovereniging Royal Automobile Club ziet de prijs de komende weken dan weer oplopen tot 1,43 pond. Vorige week kostte een liter gemiddeld 1,37 pond.

Uit getuigenissen die Bloomberg kon optekenen bij Britse tankstations blijkt dat in sommige stations brandstof tot 10 pence per liter duurder is.

Afgelopen week kreeg het Verenigd Koninkrijk te maken met forse brandstoftekorten omdat er te weinig vrachtwagenchauffeurs waren. Er was in de raffinaderijen genoeg benzine en diesel, maar die geraakte niet tot in de tankstations. Dat zette Brits premier Boris Johnson ertoe aan om tot vijfduizend tijdelijke werkvisa voor buitenlandse chauffeurs uit te reiken en tweehonderd soldaten in te zetten als vrachtwagenchauffeurs.

De brandstofprijzen lopen dan wel op in het VK, maar de Britten betalen lang niet zo veel als wij. Maandag steeg de prijs voor een liter benzine in Nederland nog met 0,2 cent naar 2,014 euro. Diesel kost momenteel 1,669 euro per liter.