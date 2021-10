Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. Daarom moet het nieuwe kabinet de regels voor dergelijke contracten op de schop nemen, vindt De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens de financiële toezichthouder zouden er minder verplichtingen voor werkgevers moeten zijn als zij hun personeel een vast contract aanbieden. Die vormen nu nog een grote belemmering voor met name kleinere bedrijven om hun personeel een contract voor onbepaalde tijd te geven. Daardoor blijven veel mensen lang op tijdelijke contracten of flexcontracten werken.

Om het geven van een vast contract aantrekkelijker te maken, zouden werkgevers bijvoorbeeld minder lang het loon van ziek personeel hoeven doorbetalen. Die termijn is nu nog twee jaar, maar dat zou terug moeten naar één jaar. Volgens DNB is lange loondoorbetaling bij ziekte een grote belemmering om een vast contract aan te bieden. Daarnaast moet volgens de toezichthouder de ontslagbescherming eenvoudiger worden.

DNB beseft dat aanpassingen aan het vaste contract bijzonder gevoelig liggen. Daarom moet een nieuw kabinet daar in goed overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties een beslissing over nemen. "Zolang het vaste contract voor werkgevers potentieel inflexibel, kostbaar en risicovol blijft, zal er druk blijven bestaan in de richting van meer flexibilisering", aldus DNB.

Overigens vindt de centrale bank dat ook het flexwerk moet worden aangepakt. Werknemers die op flexibele contracten werken, zouden meer zekerheid moeten krijgen en minder risico's moeten dragen. Zo zouden er andere regels moeten komen voor onder meer uitzendcontracten en nulurencontracten.