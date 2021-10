De Britse regering heeft voorstellen geformuleerd om de afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie rond de Noord-Ierse grens te herschrijven of zelfs volledig af te schaffen. Dat schrijven Britse media. Het zogenoemde Noord-Ierse protocol leidt al sinds de Brexit tot wrevel.

Volgens The Telegraph heeft Brexit-minister David Frost plannen om de deal te herschrijven, volgens The Times zou hij hem helemaal willen afschaffen. Op het einde van de maand beslist de regering wat het uiteindelijk wordt. Later op maandag zou Frost meer informatie geven.

De Noord-Ierse grens is al sinds het Brexit-akkoord een doorn in het oog van zowel de EU als het VK. In 1998 werd in het zogenoemde Goedevrijdagakkoord afgesproken dat er geen fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou komen. Bij de Brexit-onderhandelingen is lang gediscussieerd over de status van Noord-Ierland, maar uiteindelijk besliste de Britse premier Boris Johnson om er een soort schemerzone van te maken. Noord-Ierland is geen lid van de EU, maar is wel onderdeel van de Europese douane-unie, waardoor het land aan Europese regels moet voldoen wat betreft voedselveiligheid en dergelijke.

Dat levert problemen op voor onder meer Noord-Ierse filialen van Britse supermarkten. De bedrijven moeten een hoop administratie aanleveren om aan de eisen te voldoen en de supermarkten te kunnen bevoorraden.

De discussie over het Noord-Ierse probleem loopt al maandenlang hoog op en leidde al meermaals tot rellen op het Ierse eiland. Het is al de tweede keer dat de Britten het protocol proberen te herschrijven. Vorige keer weigerde de EU in de voorstellen mee te gaan.