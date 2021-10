Steeds meer mensen worden slachtoffer van fraude met beleggingen. Dit jaar is al voor ruim 13 miljoen euro schade gemeld, maken toezichthouder AFM en Fraudehelpdesk maandag bekend. Naar verwachting valt het totale schadebedrag dit jaar ruim 30 procent hoger uit dan vorig jaar.

Bij de fraude gaat het onder meer om mensen die ingingen op een misleidende advertentie. Ook zijn er gedupeerden die per e-mail werden benaderd om in verschillende beleggingsproducten te investeren. "Er worden prachtige rendementen beloofd, maar uiteindelijk wordt niets of weinig uitgekeerd en die gedupeerden zijn vaak veel geld kwijt", stellen beide organisaties in een gezamenlijk bericht.

Het is al voor het derde jaar op rij dat de schade van beleggingsfraude stijgt. Zo bedroeg volgens het FD de schade drie jaar geleden nog minder dan 6 miljoen euro. Twee jaar terug was dat al gestegen naar 10 miljoen en vorig jaar kwam het uit op 13,2 miljoen. Dit laatste bedrag is dit jaar al na negen maanden bereikt en de verwachting is dat de totale schade oploopt richting de 18 miljoen euro.

Dit jaar gaat het bij schademeldingen steeds vaker om fraude met cryptomunten. Ook vindt veel fraude plaats met beleggingsproducten waarmee je kunt speculeren op een stijging of daling van een valuta- of aandelenkoers, zogeheten contracts for difference (cfd's).

Volgens AFM en de Fraudehelpdesk is de drempel om in deze producten te beleggen laag. Maar het zijn wel complexe producten, waarmee acht op de tien beleggers in korte tijd geld mee verliezen.

Hoewel het aanbieden van cfd-beleggingen legaal is, beschouwen beide organisaties de aanbieders toch als frauduleus, onder meer vanwege hun agressieve marketing. Hierbij maken de aanbieders gebruik van illegale advertenties met bekende Nederlanders, zonder dat die BN'ers dat weten.

De twee organisaties starten maandag een campagne om Nederlanders te waarschuwen voor malafide beleggingsbedrijven.