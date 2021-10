Tientallen reisorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de Staat, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken volgens hen onjuiste reisadviezen geeft. Zo gelden ook voor gevaccineerde reizigers oranje kleurcodes voor landen buiten de Europese Unie, terwijl de risico's voor deze mensen klein zijn, aldus 72 bedrijven.

De Staat kan volgens de bedrijven later deze week een dagvaarding verwachten. Het gaat om kleine en middelgrote gespecialiseerde ondernemingen, waaronder Explore Tanzania, Jambo Safari Club en Around The World Travel. Verre reizen worden volgens de reisorganisaties onterecht ontmoedigd, wat de sector grote schade toebrengt.

De reisorganisaties benadrukken dat de quarantaineplicht buiten de Europese Unie is geschrapt voor gevaccineerde reizigers en dat de vaccinaties overal goed werken. Daarom eisen ze "betrouwbare reisadviezen" waarin wordt meegenomen dat de meerderheid van de Nederlanders gevaccineerd is. Het huidige reisadvies stamt volgens uit de tijd zonder vaccins, menen de bedrijven. Landen die veilig zijn, zouden voor gevaccineerde reizigers een geel of groen reisadvies moeten krijgen.

Volgens de reisaanbieders zegt het ministerie "te streven naar een plan" en is dat er mogelijk in november, maar dat vinden ze te laat. "Wat Nederlandse reizigers van het demissionaire kabinet verwachten, is per direct actuele, eerlijke en betrouwbare reisadviezen", aldus Joshua van Eijndhoven van Voja Travel. Hij voert het woord namens de 72 reisorganisaties. "Betrouwbare reisadvisering betekent natuurlijk dat er rekening mee wordt gehouden dat je gevaccineerd bent."

Omstandigheden in een land kunnen plotseling omslaan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat de oranje reisadviezen voor veel landen buiten Europa er niet voor niets zijn. "We hebben eerder bijvoorbeeld gezien dat mensen in oranje gebieden te maken kunnen krijgen met omstandigheden die snel verslechteren en met plotselinge lokale maatregelen, zoals quarantaine", legt een woordvoerder uit.

Ze zegt te begrijpen dat mensen graag weer naar verre bestemmingen willen, maar dat zou dan wel verantwoord moeten zijn. "Voor de reiziger zelf en ook vanuit het belang van de Nederlandse volksgezondheid."

De overheid werkt naar eigen zeggen wel aan een toekomstbestendig coronareisbeleid. Daarbij zijn meerdere ministeries betrokken. "Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat de wijzigingen exact zullen inhouden en ook niet wanneer deze wijzigingen zullen worden doorgevoerd."