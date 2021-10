In een van de grootste lekken van financiële documenten ooit worden de verborgen rijkdom en geheime transacties van wereldleiders, politici en miljardairs blootgelegd. Dat meldt onder meer de BBC. Zo'n 35 huidige en voormalige wereldleiders, onder wie Tony Blair en koning Abdullah van Jordanië, komen voor in de dossiers van offshorebedrijven, tezamen de 'Pandora Papers' genaamd.

Verschillende internationale media, waaronder de BBC en The Washington Post, kregen toegang tot 12 miljoen documenten van 14 financiële dienstverleners in onder meer de Britse Maagdeneilanden, Panama, Belize, Cyprus, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Zwitserland.

De Pandora Papers passen in een reeks van lekken die de afgelopen zeven jaar openbaar werden, na de FinCen Files, de Paradise Papers, de Panama Papers en LuxLeaks. Het onderzoek van de dossiers is gevoerd door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waaraan meer dan 650 onderzoeksjournalisten deelnemen.