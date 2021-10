Voordat hij minister van Financiën werd, investeerde CDA-leider Wopke Hoekstra jarenlang geld in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Sommigen topmensen in de bankenwereld doen dit nog steeds. De constructie is niet verboden, maar wel omstreden.

Dat melden de kranten Het Financieele Dagblad en Trouw zondag samen met onderzoeksplatform Investico op basis van gelekte documenten genaamd de Pandora Papers.

Naast Hoekstra zijn drie Nederlandse commissarissen van grote banken, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO, actief als beleggers in het belastingparadijs. Ook andere financiële topmensen maakten deel uit van het besloten beleggingscollectief.

Hoekstra kocht zijn aandeel in 2009 en verkocht het voordat hij in 2017 minister werd. Hij was op dat moment nog wel lid van de Eerste Kamer. Tegenover Trouw en het FD laat Hoekstra weten dat hij zijn belang in de brievenbusfirma altijd heeft gemeld bij de Belastingdienst. Ook zegt hij zich wel altijd aan alle regels te hebben gehouden, en dat hij nooit winst heeft overgehouden aan de investering.

Hoekstra zegt op Twitter dat het een investering van 26.500 euro betrof, in een "start-up voor ecotoerisme in Afrika van een vriend van mij". De aandelen verkocht hij voordat hij minister werd. Volgens de bewindsman was zijn investering toen hij er afstand van deed 4.800 euro meer waard geworden, maar doneerde hij dat geld aan "een Nederlands goed doel ten behoeven van wetenschappelijk onderzoek naar kanker".

De Pandora Papers zijn in handen van een grote groep internationale journalisten genaamd het International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ). Trouw, FD en Investico maken hier deel van uit. De onthullingen zijn te vergelijken met de Panama Papers van een aantal jaren geleden.