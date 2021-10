Voordat hij minister van Financiën werd, investeerde CDA-leider Wopke Hoekstra jarenlang geld in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Sommigen topmensen in de bankenwereld doen dit nog steeds. De constructie is niet verboden, maar wel omstreden.

Dat melden de kranten Het Financieele Dagblad en Trouw zondag samen met onderzoeksplatform Investico op basis van gelekte documenten genaamd de Pandora Papers.

Hoekstra zou zijn aandeel hebben verkocht voordat hij in 2017 minister werd. Hij was op dat moment nog wel lid van de Eerste Kamer.

Naast Hoekstra zijn drie Nederlandse commissarissen van grote banken, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro, actief als beleggers in het belastingparadijs.

Dit bericht wordt aangevuld.