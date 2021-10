Het interne onderzoek bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naar topvrouw Kristalina Georgieva wordt de komende dagen geïntensiveerd, zo zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De Bulgaarse wordt ervan beschuldigd dat ze vroeger als topbestuurder van de Wereldbank druk op personeel heeft uitgeoefend om de positie van China in een economische ranglijst van landen beter te doen voorkomen.

In die periode was de Wereldbank bezig met een kapitaalverhoging voor de eigen organisatie, waarbij China een sleutelrol moest spelen. De kwestie kwam enkele weken terug naar buiten en de Wereldbank besloot snel daarna om niet meer verder te gaan met de zogeheten Doing Business-rapportages, waarin de ranglijst stond. Maar de affaire zou mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor Georgieva's huidige positie als hoofd van het IMF.

De beschuldigde topvrouw en andere betrokken personen zullen de komende dagen afzonderlijk ondervraagd worden door de raad van bestuur. Georgieva zou dinsdag aan de beurt zijn. De interviews zijn waarschijnlijk van cruciaal belang voor haar aanblijven. Tot nu toe hebben invloedrijke landen binnen het fonds, waaronder de Verenigde Staten, nog niet publiekelijk hun conclusies getrokken.

Georgieva liet zelf weten het fundamenteel oneens te zijn met de beschuldigingen die komen van een advocatenkantoor dat onderzoek deed in opdracht van de Wereldbank. Verder heeft de Bulgaarse aangegeven dat ze de kwestie al heeft besproken met het bestuur van het IMF, waaraan ze sinds 2019 leiding geeft.