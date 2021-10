Tesla heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw een recordaantal nieuwe auto's bij klanten afgeleverd. Het aantal leveringen bedroeg het afgelopen kwartaal 241.300 voertuigen, blijkt uit cijfers van het bedrijf van miljardair Elon Musk. De fabrikant van elektrische auto's zegt in een verklaring wel last te hebben van uitdagingen in de toeleveringsketen en de logistiek.

Zo'n 96 procent van de bijna kwart miljoen auto's die Tesla maakte en bij klanten bezorgde, waren van de types Model 3 en Model Y. Van die modellen maakte Tesla er 228.882 en leverde de fabrikant er 232.025 af. Van de Model S en Model X zijn er in de afgelopen drie maanden 8.941 gemaakt en 9.275 bij klanten afgeleverd.

De autofabrikant maakt niet bekend in welke landen zijn auto's zijn verkocht. Het bedrijf heeft autofabrieken in de Verenigde Staten en China, de belangrijkste markten voor het bedrijf. Momenteel werkt Tesla aan een grote fabriek in de buurt van Berlijn.

De invloed van de coronapandemie en het wereldwijde chipstekort op de resultaten van Tesla lijkt vooralsnog beperkt te blijven. Veel andere autobouwers hebben vanwege de problemen rond de chips de productie in de fabrieken al tijdelijk moeten stilleggen.

Musk beschouwt het chipstekort in de autosector wel als de grootste uitdaging voor Tesla, zo liet hij in juni al weten. Hij merkte toen op dat bedrijven veel meer computerchips opkochten dan ze daadwerkelijk nodig hadden uit vrees later een tekort te hebben. Deskundigen vrezen dat het chipstekort nog wel even kan voortduren, terwijl chipfabrikanten werken aan het opschalen van hun productie.