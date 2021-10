Verschillende Amerikaanse staten zijn van plan hun aandelen in Unilever te verkopen door de ijsrel rond dochterbedrijf Ben & Jerry's. De ijsfabrikant maakte in juli bekend te stoppen met de verkoop van zijn ijs in bezet Palestijns gebied, omdat daar ijs verkopen niet zou stroken met 'de waarden van de onderneming'. Die beslissing krijgt nu zijn weerslag op moederbedrijf Unilever.

Steeds meer Amerikaanse staten lozen hun beleggingen in het levensmiddelenconcern als zij er niet in slagen Ben & Jerry's zo ver te krijgen hun beleid aan te passen, schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens de krant geldt in 35 Amerikaanse staten een wet die het staatspensioenfondsen verbiedt om te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij boycots van de staat Israël.

Het ijsmerk is in Israël aanwezig via een bedrijf dat de ijsjes in licentie produceert. De ijsjes worden vanaf het einde van dit jaar alleen nog in Israël verkocht, maar niet meer op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het bedrijf zegt dat het niet in overeenstemming is met de waarden van de onderneming is om zijn waren daar te slijten.

Deze zomer leidde de beslissing van het activistische ijsbedrijf uit Vermont tot verontwaardigde reacties. De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de beslissing van Ben & Jerry's "moreel verkeerd" en zei dat de boycot "ernstige gevolgen" zou hebben.

Alhoewel Unilever het oneens is met de ijsboycot, kan het moederbedrijf van Ben & Jerry's weinig aan de situatie veranderen. Bij de overname van Ben & Jerry's in 2000 heeft het ijsbedrijf - dat altijd al een activistisch imago heeft gehad - veel autonomie behouden. Zo kan het eigen onafhankelijke bestuur de 'sociale missie van het bedrijf' bewaken en daardoor zelf keuzes maken.

Boycot zorgt voor 'schuring' binnen Unilever

Volgens Hanneke Faber, die aan het hoofd staat van de voedingstak van Unilever, zorgt de kwestie voor 'schuring' binnen Unilever, "Ze willen geen ijs meer verkopen in bezette Palestijnse Gebieden. De rest van Unilever wil die beslissing niet nemen", zei de topvrouw tegen Het Financieele Dagblad.

In het vervolg zal Unilever bedrijven niet meer zoveel vrijheid geven. "Onze nieuwe merken hebben ontzettend veel vrijheid. Maar bij geen enkel ander merk is de besluitvorming zo ingewikkeld als bij Ben & Jerry's. Dus nee, dat gaan we niet meer doen.'"