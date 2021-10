Het accountants- en adviesbureau Deloitte vraagt zijn medewerkers in Nederland sinds deze week steekproefgewijs naar hun QR-code. Dat heeft Liesbeth Mol, lid van de raad van bestuur, tegenover de NOS verklaard. De Nederlandse tak van het Britse bedrijf zegt dat het daarmee niets verkeerds doet.

"Het is een lastige afweging geweest. Besloten is: je hoeft niet naar kantoor te komen, maar als je dat wel wilt, dan moet je de QR-code kunnen laten zien", aldus Mol. Een werkgever mag van de overheid met een goede reden zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Deloitte beroept zich op de zorgplicht die werkgevers hebben in verband met besmettingsrisico's. Of dat als goede reden volstaat, is niet duidelijk.

Een antwoord geven op de vraag of je gevaccineerd bent, is daarentegen niet verplicht. Deloitte-werknemers die geen antwoord willen geven of weigeren hun QR-code te laten zien, worden verzocht weer naar huis te gaan, meldt de NOS.

De overheid laat in dit geval de ruimte voor een werkgever om met alternatieven te komen, zoals een aangepast rooster, een andere werkplek of thuiswerken. "Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren", zo is te lezen op de website van Rijksoverheid.

"Maar verdere consequenties verbinden aan het feit of iemand wel of niet gevaccineerd is, mag niet", zei het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgelopen week tegen NU.nl.

Controle op een QR-code aan de deur, wat niet is toegestaan, is bij Deloitte niet aan de orde. Daarnaast wordt bij het bedrijf de vaccinatiestatus van de werknemers niet vastgelegd, wat eveneens verboden is.

Vakbonden kritisch op werkgevers

Werkgevers moeten wat CNV betreft stoppen met het vragen naar vaccinatie- en testbewijzen van werknemers. De vakbond pleit daar zaterdag voor in een verklaring. De bond noemt het "illegaal" en wil dat bedrijven op de werkvloer zoveel mogelijk de eerdere coronaregels blijven hanteren. Dat zou betekenen afstand houden, goed ventileren van ruimtes en waar nodig een mondkapje.

Eerder deze week wees vakbond FNV er al op dat werkgevers hun personeel soms onder druk zetten om hen een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te laten overleggen