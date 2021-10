In september zijn in Noorwegen 17.992 nieuwe auto's verkocht, meldt brancheorganisatie OFV vrijdag. Daarvan waren 13.946 stuks volledig elektrisch. Daarmee hadden elektrische auto's een aandeel van 77,5 procent in de verkoop, een nieuw record. Met name auto's van Tesla waren in trek in het Scandinavische land.

In Noorwegen worden al geruime tijd meer volledig elektrische auto's dan brandstofmodellen verkocht. Daarmee is Noorwegen een gidsland. Er werden in september nog slechts 956 brandstofauto's verkocht.

In Noorwegen zijn volledig elektrische auto's vrijgesteld van belastingen. Voor brandstofauto's geldt daarentegen een stevige aanschafbelasting. Daarnaast genieten bestuurders van elektrisch voertuigen verschillende voordelen, waaronder een lager tarief op tolwegen en veerboten.

De Tesla Model Y, die in augustus in verschillende Europese landen in de verkoop ging, was in september de bestverkochte auto in Noorwegen. De Tesla Model 3 eindigt op de tweede plaats, gevolgd door de SKODA Enyaq.

Tesla is daarmee aanvoerder van de verkooplijst bij de merken, zowel in september als in de eerste negen maanden van dit jaar. Toyota staat dankzij zijn hybridemodellen op de tweede plaats, maar voelt de hete adem van Volkswagen in de nek. Het Duitse merk doet in Noorwegen goede zaken met de elektrische ID.4 en ID.3.