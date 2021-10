De energieprijzen blijven maar stijgen. Vrijdag bereikte de aardgasprijs nog een recordhoogte van 97,73 euro per megawattuur. Het demissionaire kabinet kondigde al aan dat het 375 miljoen euro uittrekt om de energierekening te verlagen, maar je kan zelf ook een aantal dingen doen om minder te betalen.

Om de energierekening in toom te houden besloot de Franse regering om de aardgasprijs tot april te blokkeren. De komende zeven maanden betalen Fransen dus dezelfde prijs als nu voor de levering van aardgas, hoe snel de inkoopprijs ook oploopt.

Dat is het Nederlandse kabinet niet van plan, maar het neemt wel een aantal andere maatregelen. Op Prinsjesdag werd al bekend dat er 375 miljoen euro wordt uitgetrokken voor maatregelen om de energiekosten in toom te houden. Met dat geld verlaagt het kabinet de opslagheffing op elektriciteit en maakt het een belastingkorting op elektriciteit groter.

De belastingen op aardgas gaan echter omhoog, dus in totaal wordt het voor een huishouden met een gemiddeld verbruik zo'n 21 euro per jaar duurder, berekende de prijsvergelijker EasySwitch.

'Isoleren is het allerbelangrijkste'

Naast die maatregelen van het kabinet kan je zelf ook wat doen om je verbruik, en dus ook de rekening, te verlagen. Volgens consumentenorganisatie Milieu Centraal is het allerbelangrijkste dat je je woning goed isoleert. "Dat verlaagt het gasgebruik al erg fors", vertelt een woordvoerder. "In een heel slecht geïsoleerde hoekwoning kunnen de energiekosten al snel oplopen tot 2.500 euro en bij een heel goed geïsoleerde woning is die gemiddeld 550 euro. En daar zit natuurlijk nog van alles tussenin."

Het kabinet verhoogt komend jaar de subsidies voor isolatie en heeft daar 500 miljoen euro voor over. "De subsidies zullen vooral naar de slechtst geïsoleerde woningen gaan, zodat die het eerst aangepakt worden", laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) weten. Nederlanders die een hybride waterpomp aankopen krijgen daarnaast een subsidie van 1.000 tot 2.100 euro.

'Vervang oude apparaten door een zuiniger apparaat'

Een andere manier om je energieverbruik te verminderen is op het energielabel letten als je een nieuw toestel koopt. Elk product heeft een label van A tot en met G en hoe eerder de letter in het alfabet komt, hoe zuiniger het toestel is. "Voor oude apparaten kan het trouwens echt nuttig zijn om ze niet tot het einde te gebruiken en ze te vervangen door een zuiniger apparaat. Het verbruik daalt daardoor drastisch", klinkt het bij Milieu Centraal.

Ook is het goed om naar je eigen gedrag te kijken. De organisatie berekende de impact van een aantal kleine maatregelen op je portefeuille. Zo bespaar je tot 240 euro per jaar als je de verwarming alleen aanzet in ruimtes waar je veel bent en als je de deuren sluit. Als je je slaapkamer niet verwarmt, bespaar je nog eens 80 euro per jaar.

'Iets minder lang douchen levert 70 euro per jaar op'

Het verlagen van de thermostaat helpt ook al veel. Als je hem één graadje lager zet dan je gewend bent, bespaar je volgens Milieu Centraal tot 90 euro per jaar en als je hem 's nachts naar 15 graden verlaagt, valt je rekening 180 euro per jaar lager uit.

Tevens is het goed om 's ochtends iets minder lang onder de douche te staan. "Uit data blijkt namelijk dat je het meeste warm water verbruikt als je onder de douche staat. Als je voortaan vijf minuten in plaats van negen minuten doucht, bespaar je 70 euro per jaar", aldus Milieu Centraal.