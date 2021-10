Vanaf 1 oktober betaal je weer btw als je mondkapjes koopt. De btw-vrijstelling die sinds 25 mei vorig jaar gold, is vrijdag geëindigd. Daardoor kan de prijs van mondkapjes met een vijfde oplopen, terwijl je ze in het openbaar vervoer nog altijd moet dragen. Belangenvereniging voor supermarkten CBL is niet gelukkig met de wetswijziging.

Het CBL had graag gezien dat de mondkapjes btw-vrij waren gebleven, zolang er nog plekken zijn waar consumenten ze verplicht moeten dragen. De btw-vrijstelling voor testkits is ook komen te vervallen.

In het voorjaar van 2020 moesten Nederlanders massaal mondkapjes dragen vanwege de uitbraak van COVID-19. Onder meer in het ov en in supermarkten en andere winkels was dit verplicht. Om ervoor te zorgen dat de prijzen zo laag mogelijk bleven, besloot het kabinet dat verkopers geen 21 procent btw hoefden te heffen op de mondmaskers.

Aanvankelijk gold die regel tot 1 september 2020. Maar doordat de pandemie aanhield, werd dat verschoven naar 1 oktober 2021. Inmiddels zijn de lockdownmaatregelen versoepeld en hoef je op minder plekken een mondmasker te dragen. Toch is er nog altijd een verplichting in onder meer trein, bus, tram en metro.

Vanaf vandaag komt er dus een einde aan de btw-vrijstelling. Dit betekent dat de kapjes ongeveer een vijfde duurder kunnen worden.