In Nederland zijn dit jaar tot nu toe 235.977 nieuwe personenauto's op kenteken gegaan, een daling van 4,9 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat maken RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC vrijdag bekend. De brancheorganisaties noemen het wereldwijde chipstekort als oorzaak van de teruglopende verkoop.

"Het tekort aan computerchips in combinatie met logistieke uitdagingen - beide als gevolg van wereldwijde coronamaatregelen - zorgen voor flinke vertraging in de productie van nieuwe personenauto's, soms met sluiting van fabrieken tot gevolg", schrijven BOVAG en RAI Vereniging.

Dat was ook afgelopen maand merkbaar. In september werden 24.663 nieuwe auto's in ons land geregistreerd, 16,9 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee kwam de verkoop in het derde kwartaal uit op 73.213 exemplaren, een terugval van 18,9 procent.

Het marktaandeel van benzineauto's is gemeten over de eerste negen maanden teruggevallen van 66,4 procent in 2020 tot 50,7 procent nu. Het aandeel van hybride auto's liep op van 17 naar 33,5 procent, het aandeel van volledige elektrische auto's van 11,6 naar 12,7 procent.

Het Zuid-Koreaanse merk Kia maakt onveranderd de dienst uit in de verkooplijst, zowel gekeken naar september, als het derde kwartaal als de eerste negen maanden. Het merk levert met de Niro tevens het populairste model van ons land.