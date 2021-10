Bedrijven hebben in totaal bijna 450.000 aanvragen voor subsidie ingediend om lonen te kunnen blijven betalen tijdens de coronapandemie. Ruim 420.000 aanvragen voor deze zogenoemde NOW-steun zijn goedgekeurd, blijkt vrijdag uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Momenteel is al ruim 20 miljard euro loonsteun uitgekeerd aan de aanvragers.

Bij de uitbraak van de pandemie in maart 2020 heeft het kabinet een aantal regelingen opgetuigd om bedrijven door de crisis te helpen. Een daarvan was de NOW-regeling, die bedrijven hielp om lonen te blijven betalen, zodat ze minder personeel zouden ontslaan. Donderdag 30 september was de laatste dag waarop bedrijven deze steun konden aanvragen.

In de ongeveer anderhalf jaar dat de maatregel van kracht was, heeft UWV in totaal 447.500 aanvragen ontvangen. Bijna 95 procent van die aanvragen is goedgekeurd. Aan die bedrijven is in totaal ruim 20 miljard euro uitgekeerd. Dat bedrag wordt nog iets hoger, omdat nog niet alles is verwerkt.

De loonsteun moest voor elke drie maanden opnieuw worden aangevraagd. Daardoor zijn er bedrijven die over wel vijf of zes verschillende periodes steun hebben gevraagd. Hoeveel bedrijven een beroep hebben gedaan op de NOW-regeling is dan ook niet precies duidelijk.

KLM ontving honderden miljoenen aan loonkostensubsidie

In de eerste maanden van de pandemie - maart, april en mei vorig jaar - kwam bij UWV het grootste aantal aanvragen binnen: 139.500. In de laatste drie maanden - juli, augustus en september van dit jaar - was het aantal het kleinst: 27.500.

KLM was de grootste gebruiker van loonsteun. Het bedrijf kreeg honderden miljoenen euro loonkostensubsidie. Ook onder meer Holland Casino, Schiphol en Tata Steel ontvingen tientallen miljoenen.

De bedragen die bedrijven hebben ontvangen, zijn gebaseerd op het omzetverlies dat ze verwachtten te lijden door de pandemie. Als het werkelijke omzetverlies duidelijk is, bepaalt het UWV het definitieve bedrag. Daardoor kan het zijn dat bedrijven extra geld krijgen of juist geld moeten terugbetalen.