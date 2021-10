Tata Steel Nederland, waar de voormalige Hoogovens in IJmuiden onder vallen, staat vanaf vrijdag wat meer op eigen benen. Tata Steel Europe, dat uit de Nederlandse en een Britse tak bestond, wordt namelijk opgeheven, meldt het staalbedrijf vrijdag.

Door de splitsing valt Tata Steel Nederland direct onder het Indiase moederbedrijf en hoeft de tak niet meer met Tata Steel Europe te schakelen. Hierdoor kan het bedrijfsonderdeel efficiënter opereren en meer de eigen koers bepalen, stelt een woordvoerder.

"In de vorige situatie had je Indiaas beleid en het Europese beleid - waarbij ook rekening moest worden gehouden met de Britse markt - en daarna kwamen wij pas", aldus de woordvoerder. "Nu kunnen we rechtstreeks naar het moederbedrijf."

In de nieuwe situatie opereren Tata Steel Nederland en Tata Steel UK, na een samenwerking van 22 jaar, zelfstandig naast elkaar. Dit betekent dat het grootste deel van de samenwerking ten einde komt. Voor een klein aantal activiteiten zal vanwege gezamenlijke klanten onderlinge coördinatie blijven plaatsvinden, laat het bedrijf weten.

FNV is erg blij met de nieuwe structuur. De vakbond claimt dat hierdoor "de directie en de werknemers in IJmuiden de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand hebben".

Er was de laatste tijd veel te doen rond de staalfabriek in IJmuiden, omdat die veel schadelijke stoffen uitstoot waar de omgeving last van heeft. Verder is Tata Steel Nederland qua CO2-uitstoot de grootste vervuiler van het land. Hierom besloot het staalbedrijf onlangs zijn fabricageproces te verduurzamen door over te stappen op waterstof.