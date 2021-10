Restaurants en cafés hoeven wellicht tijdelijk minder huur te betalen voor hun pand, omdat ze in de coronapandemie lang hun deuren gesloten moesten houden. In een belangrijk advies aan de Hoge Raad wordt gepleit voor zo'n vermindering. Zo'n advies wordt vaak overgenomen, maar niet altijd.

Volgens het advies zijn de coronapandemie en de lockdownregels een "onvoorziene omstandigheid" waarmee partijen geen rekening hielden toen ze het huurcontract tekenden.

De eventuele tijdelijke huurprijsverlaging zou gebaseerd moeten zijn op de omzet die de kroeg of restaurant is misgelopen door de coronapandemie. Daarbij zou het uitgangspunt moeten zijn dat het nadeel gelijk tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld.

Tijdens de coronacrisis is discussie ontstaan of huurders van bedrijfsruimten recht hebben op huurverlaging. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot een rechtszaak. In een zaak tussen een pandeigenaar en een horecaondernemer heeft de kantonrechter in Roermond daarom vragen aan de Hoge Raad gesteld.

Die moet nog een beslissing nemen, maar heeft dus nu wel een advies gekregen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet en of het advies wordt overgenomen, is nog niet bekend.