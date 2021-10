Supermarktketen ALDI gaat op een van de drukste plekken in Nederland experimenteren met een kassaloze winkel. Dat maakt de budgetketen vrijdag bekend. De super zal begin volgend jaar de vestiging op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat in Utrecht ombouwen tot een winkel zonder kassa's.

In de supermarkt in hartje Utrecht worden boodschappen afgerekend met een speciale app en sensoren die registreren welke artikelen de klant in de winkelwagen legt. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van gezichtsherkenning of scans van ogen of vingerafdrukken, benadrukt ALDI. De technologie komt van de Israëlische start-up Trigo.

De kassaloze winkel van ALDI is niet de allereerste in Nederland: Albert Heijn deed twee jaar geleden al een test met een dergelijke winkel op het eigen hoofdkantoor. Wel is het qua omvang - de winkel is 500 vierkante meter groot - en locatie de grootste proef tot dusver. Het is niet bekend hoelang het experiment zal duren.

Buiten Nederland zien we al iets vaker een kassaloze winkel. Amazon heeft in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al supermarkten waar klanten niet hoeven af te rekenen bij een kassa. De Britse supermarktketen Tesco experimenteert eveneens met een kassaloze supermarkt. ALDI maakte vorige week ook bekend met een soortgelijke proef te beginnen in het VK.