Wiebe Draijer, topman van Rabobank, stapt in oktober volgend jaar op als topman van het financiële concern. Op 1 oktober 2022 loopt zijn termijn af en Draijer is niet van plan zich beschikbaar te stellen voor een derde termijn. Dat laat Rabobank vrijdag weten in een persbericht. Over zijn opvolging is nog niets bekend.

Draijer loopt al een tijdje rond bij de op een na grootste bank van Nederland. De 56-jarige bestuurder trad in oktober 2014 toe tot de raad van bestuur van Rabobank. In september 2018 werd hij benoemd voor een tweede bestuurstermijn als voorzitter van de groepsdirectie.

Deze termijn van vier jaar loopt in september 2022 af en Draijer laat weten niet voor een derde termijn te gaan. "De afloop van mijn tweede termijn over een jaar zie ik als een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Tot die tijd blijf ik me natuurlijk met volle inzet en toewijding inzetten voor de coöperatieve Rabobank", aldus de topman.

In zijn tijd bij de bank moest Draijer onder meer de scherven oprapen van het Libor-schandaal. Rabobank kreeg in 2013 een boete van 774 miljoen euro vanwege manipulatie van de zogeheten Libor- en Euribor-rente, destijds de hoogste boete in de geschiedenis van het Nederlandse bankensector.