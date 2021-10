Webwinkel Coolblue wil deze maand een beursgang maken in Amsterdam. Daarbij geeft het bedrijf nieuwe aandelen uit en verkopen ook bestaande aandeelhouders stukken. Met de opbrengst van de aandelenverkoop wil Coolblue verdere groei financieren. Het is de bedoeling dat met de uitgifte van nieuwe aandelen 150 miljoen euro wordt opgehaald.

Coolblue maakte in februari van dit jaar al bekend een beursgang te overwegen. Of die stap daadwerkelijk zou worden gezet, hing onder meer af van hoe de aandelenmarkten zich zouden ontwikkelen.

Die ontwikkelen zich goed, gezien de recordstand van de AEX. Vorige maand passeerde de Amsterdamse beursgraadmeter voor het eerst de grens van 800 punten.

Coolblue is voor 49 procent in handen van investeerder HAL. Topman en medeoprichter Pieter Zwart bezit ongeveer 50 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit bezit aandelen. HAL, Zwart en Smit gaan nu stukken verkopen.

De webwinkel is opgericht in 1999. Naast Nederland is het bedrijf ook actief in België en Duitsland. Afgelopen jaar had Coolblue een omzet van 2 miljard euro en een winst voor belasting van 114 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar kwam er bij het bedrijf 1,2 miljard euro binnen.