De aandelenbeurzen in New York kenden in september hun slechtste maand sinds maart vorig jaar de coronacrisis begon. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street sloten donderdag, op de laatste dag van de maand, eveneens met koersverlies.

Dat de Amerikaanse politiek erin slaagde om een gevreesde shutdown af te wenden, zorgde in de loop van de handelsdag slechts voor een kortstondige opleving van de koersen. Daarna zakte het sentiment weer weg.

Beleggers verwerkten onder meer iets beter dan verwachte groeicijfers van de Amerikaanse economie. Dat lijkt een goed teken, maar veel beleggers zijn bang dat de Federal Reserve hierdoor mogelijk eerder begint met de afbouw van coronasteunmaatregelen. Een aankondiging hierover drukte eerder deze maand al op de beurskoersen. Daarnaast leeft er angst dat politiek gesteggel in Washington president Joe Biden kan doen besluiten om komende tijd wat minder overheidsinvesteringen te doen dan eerder aangekondigd.

Techaandelen leveren in

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1,6 procent lager op 33.843,92 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 4307,54 punten. Verder leverde technologiegraadmeter Nasdaq 0,4 procent in op 14.448,58 punten. Techaandelen verloren een aantal dagen geleden al flink aan beurswaarde, vandaar dat het koersverlies hier nu waarschijnlijk meevalt.

Verder was Perrigo (plus 8,8 procent) een opvallende stijger. De medicijnenmaker ging akkoord met een schikking met de Ierse Belastingdienst over een kwestie uit 2018. Het bedrijf betaalt daarvoor 1,9 miljard dollar aan belastingen. Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic won op zijn beurt dik 12 procent. Luchtvaartautoriteit FAA ronde een onderzoek af naar een vluchtongeluk op 11 juli en gaf het bedrijf toestemming om lanceringen te hervatten.

De euro was 1,1578 dollar waard, tegen 1,1576 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 75,01 dollar. Brentolie kostte juist 0,2 procent minder op 78,52 dollar per vat.