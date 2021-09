Frankrijk gaat de gasprijs tot april volgend jaar blokkeren, zo heeft de Franse premier Jean Castex donderdag aangekondigd. Ook gaat een geplande verhoging van de elektriciteitstarieven in februari niet door.

Wereldwijd schieten de energieprijzen momenteel omhoog. De Franse regering wil daarom snel ingrijpen, aldus Castex. De gasprijzen in Frankrijk zijn sinds januari met 57 procent gestegen.

"Voor aardgas en elektriciteit plaatsen we wat ik een tariefschild zou noemen. We gaan ons beschermen tegen de tariefverhogingen", vertelde Castex in gesprek met TF1.



Een aangekondigde prijsverhoging van 1 oktober gaat nog wel door, maar daarna komt er een einde aan de prijsverhogingen. "Er zal geen nieuwe stijging meer zijn", verzekerde Castex, die verwacht dat de wereldwijde prijzen in maart of april zullen dalen.

Ook andere landen nemen maatregelen tegen de stijgingen, zoals Spanje. Dat land neemt geld af van energiebedrijven die veel winst maken. Daarnaast wordt een maximumprijs ingesteld voor gas. In Nederland is daar geen sprake van.