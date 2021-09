De Vlaamse vestiging van het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, op enkele kilometers van de Nederlandse grens bij Hulst, trekt de komende drie jaar 125 miljoen euro uit. Daarmee wil het de aanwezigheid verminderen van schadelijke stoffen in de Westerschelde, die het bedrijf er de afgelopen jaren zelf in loosde.

3M wil de lozingen tegen 2022 met meer dan 90 procent verminderen en tegen 2024 met meer dan 99 procent, zegt het bedrijf donderdag tegen onder meer de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Daarvoor ontwikkelt het bedrijf technologie die de schadelijke PFAS-stoffen uit het afvalwater filtert. Daarbovenop wil het concern landbouwers vergoeden die last hebben ondervonden van de lozingen.

PFAS is een familie van stoffen die onder meer kankerverwekkend en giftig zijn. Er is op geen enkele plaats in de wereld zoveel concentratie van de stoffen aangetroffen als in de Westerschelde, vermoedelijk door de lozingen van 3M.

De inwoners van Zeeland en de provincie maken zich zorgen over de situatie. Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant heeft gedeputeerde Dick van der Velde donderdag in Brussel over de kwestie gesproken met demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) en de Vlaamse minister Zuhal Demir (Omgeving). Volgende week spreekt Van der Velde opnieuw met Demir, waarna hij met een verklaring naar buiten komt.