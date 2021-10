Er worden sinds vrijdagochtend in geen enkele Nederlandse Lidl meer sigaretten verkocht, laat het bedrijf weten in een mededeling. De supermarkt kondigde in 2018 al aan dat de verkoop gefaseerd afgebouwd zou worden, maar wilde toen pas in 2022 volledig stoppen met de verkoop van tabak. Dat doel is dus vroeger gehaald.

Lidl is de eerste supermarkt in ons land die stopt met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak, al stopte de drogisterijketen Kruidvat er in 2018 ook al mee. Lidl zegt in een reactie dat het de maatregel neemt om bij te dragen aan een rookvrije generatie, maar uit eerdere uitlatingen blijkt dat de sigarettenverkoop de afgelopen jaren fors achteruitliep en niet meer rendabel was.

in 2018 kondigde het bedrijf aan dat er in 2022 in geen enkele Lidl nog sigaretten zouden te krijgen zijn. "Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend waren meteen al rookvrij. Een ook de afbouw in de overige filialen verliep voorspoedig, waardoor we onze ambitie nog eerder konden realiseren", reageert een woordvoerder.

Lidl ondernam de afgelopen jaren al meerdere stappen om roken te ontmoedigen. In 2017 zette de supermarkt sigaretten uit het zicht door er schermen voor te plaatsen en sinds vorig jaar is dat ook in andere winkels wettelijk verplicht.

Vanaf volgend jaar komt er een verbod op sigarettenautomaten, in 2023 mogen sigaretten niet meer online verkocht worden en vanaf 2024 is het in alle supermarkten verboden om nog sigaretten te verkopen.

Hoeveel impact de beslissing zal hebben op de omzet van Lidl, wil het bedrijf niet zeggen.