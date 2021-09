De vakbond FNV wil dat het strafbaar wordt dat een werkgever vraagt naar de coronasituatie van een werknemer. Dat is momenteel al juridisch gezien verboden, maar omdat het niet zo precies in de wet staat kan de overheid niets doen. Daarom wil FNV dat er een artikel over in de tijdelijke coronawet komt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei donderdagochtend tegen NU.nl dat het voorlopig onmogelijk is voor de overheid om op te treden tegen bedrijven die hun werknemers bijvoorbeeld verbieden om op kantoor te werken als ze niet gevaccineerd zijn.

Er staat namelijk niets in de wet over vaccinatiebewijzen tonen op je werk, omdat deze situatie uniek is. En een ministerie kan zich alleen op de wet baseren als het op wil treden. Als er een grondwetswijziging komt waardoor het in sommige sectoren of situaties wel geëist mag worden, dan kan de overheid zich op dat artikel baseren om controles uit te voeren. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei op de recentste coronapersconferentie dat hij bekijkt wat de mogelijkheden zijn op dat vlak.

'Machtsverhouding klopt niet'

Een woordvoerder van SZW zei donderdag dat werkgevers en werknemers er eerst zelf moeten uitkomen en dat een boze werknemer uiteindelijk naar de rechter kan stappen.

Daar is FNV het niet mee eens. "Hiermee wordt nadrukkelijk de hand boven het hoofd van werkgevers gehouden. Werknemers staan namelijk vanwege de machtsverhouding altijd al met 1-0 achter op hun werkgevers", zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

De vakbond merkt ook een toename in het aantal telefoontjes van mensen bij wie loon wordt ingehouden of die op onbetaald verlof worden gestuurd omdat ze geen coronabewijs kunnen of willen voorleggen. Daarom wil ze dat een artikel komt in de tijdelijke coronawet - die de belangrijkste coronamaatregelen verzamelt - waarin het vragen naar zo'n bewijs strafbaar wordt gesteld. Het ministerie kon voorlopig nog niet reageren.

Meerdere bedrijven vragen coronabewijs

Eerder bracht NU.nl al aan het licht dat de ticketwebsite Ticketmaster zijn werknemers om een vaccinatiebewijs vraagt als ze op kantoor willen werken. Niet-gevaccineerden zouden zelfs opgebeld zijn met de boodschap dat ze thuis moeten blijven.

Ook in het Amsterdamse congrescentrum RAI werken sommige evenementenorganisatoren met de verplichting om een coronabewijs te tonen voor het personeel. Autoverhuurder LeasePlan kondigde al aan dat het alleen gevaccineerden op kantoor wil, maar gaat daar niet actief op controleren. Net als de IJslandse voedselverwerker Marel. Luchtvaartmaatschappij KLM vraagt de niet-gevaccineerde werknemers dan weer om zich te laten registreren zodat ze niet kunnen ingezet worden op vluchten naar landen met vaccinatieplicht.