De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 29-jarige verdachte aangehouden voor het plaatsen van nepadvertenties met BN'ers die zogezegd in cryptomunten hadden geïnvesteerd. Dat maakt de FIOD donderdag bekend. Naar schatting zijn tienduizenden mensen slachtoffer geworden van de fraude.

De FIOD doorzocht woningen in Amsterdam en Velserbroek, maar ook in Zweden. Er werd voor miljoenen beslag gelegd op gebouwen, auto's, een scooter, horloges, cryptovaluta en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Er werden ook criminele activiteiten gevonden in drie andere landen, maar dit onderzoek concentreert zich alleen op Nederland.

De man werd aangehouden op verdenking van leidinggeven aan een criminele organisatie. Die organisatie runde nepadvertentiecampagnes waarin ze aangaf dat een bekende Nederlander, bijvoorbeeld John de Mol of Jort Kelder, in een talkshow had verteld hoe rijk hij was geworden door te investeren in cryptomunten.

Mensen die op de advertentie klikten, kwamen terecht op een website van een zogenaamde cryptobroker, waar ze contactgegevens konden achterlaten. Daarna werden ze gecontacteerd en geholpen met het aanmaken van een account en de zogenaamde eerste inleg. Vervolgens werden die mensen nog een aantal keer gebeld met de vraag nog meer geld in te leggen, dat allemaal werd overgeboekt naar andere rekeningen.

Er werden persoonsgegevens van meer dan een miljoen personen gevonden op een server in beheer van de organisatie. De FIOD verwacht dat er uiteindelijk tienduizenden mensen geld hebben ingelegd, wat tientallen miljoenen heeft opgeleverd voor de oplichters.

Eerder diende John de Mol al een klacht in tegen Facebook omdat het sociale netwerk de advertenties plaatste. In eerste aanleg werd bepaald dat Facebook de advertenties moest verwijderen en een dwangsom van 1,1 miljoen euro moet betalen als het bedrijf niet genoeg doet om ze actief tegen te gaan. Facebook ging daar echter tegen in hoger beroep.