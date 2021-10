Sinds 2009 ging het bergafwaarts met het aantal caravans in Nederland. Vorig jaar daalde het aantal al iets minder hard en deze zomer is het keerpunt gekomen: het aantal caravans in Nederland is weer toegenomen. Volgens de BOVAG staat de teller nu op zo'n 419.000.

Met campers erbij is er zelfs sprake van een recordaantal vakantieverblijven op wielen. "Er zijn meer dan 155.000 kampeerwagens", zegt Tom Huyskens van de BOVAG. In totaal telt het wagenpark aan caravans en campers 574.000 voertuigen.

"Dat is nog zonder vouwwagens en caravans van minder dan 750 kilo, want die hebben geen eigen kenteken en zijn niet meegenomen in deze cijfers. Maar die zijn ook goed verkocht."

Ook het aantal bootjes in Nederland kende dit jaar een positief omslagpunt. Beide toenames worden verklaard vanuit de coronacrisis.

Aan het begin van de coronacrisis, toen ook campings op slot gingen, zag het er juist uitermate somber uit voor de verkoop van caravans. "In 2020 was dan ook nog wel sprake van een daling", zegt de BOVAG-woordvoerder. "Maar die daling vlakte wel af."

Aantal daalde met vijfduizend per jaar

Sinds het dieptepunt van nog geen 418.000 geregistreerde caravans in het voorjaar van dit jaar staat het caravanpark sinds de zomer weer in de plus. Op het hoogtepunt in 2009 waren er tegen de 480.000. "Sindsdien liep het aantal caravans met zo'n vijfduizend per jaar terug", aldus Huyskens.

Die gingen naar de sloop of werden geëxporteerd. Voor een deel kochten caravanbezitters liever een camper. "Een tijd lang zag je dat wat er aan campers bij kwam, er bij caravans af ging." Maar kamperen leed, net als het bootje varen in eigen land, onder de goedkope vliegtickets waardoor vakantie in het buitenland voor steeds grotere groepen binnen handbereik kwam.

"In coronatijd wilden mensen juist niet meer in het vliegtuig zitten en liever in een eigen 'bubbel' met eigen voorzieningen op vakantie. En dan komt kamperen om de hoek kijken."

Als het aantal caravans en kampeerwagens bij elkaar wordt opgeteld, is sprake van een recordaantal van 574.000. "Dat kan nog wel oplopen tot 600.000", denkt BOVAG. Maar het aantal caravans zal niet heel veel meer toenemen, denkt Huyskens.

Caravanbeurs eerste publieksbeurs sinds coronacrisis

Komende week wordt een spannende week voor de sector, want dan vindt voor het eerst weer de Kampeer en Caravan Jaarbeurs plaats. "Het is sowieso spannend, want het is weer de eerste grote publieksbeurs sinds corona", weet de BOVAG-woordvoerder.

Fabrikanten zullen er wel staan met allerlei nieuwe modellen, maar wie er een wil kopen, zal in sommige gevallen geduld moeten hebben. "Ook deze sector heeft te maken met leveringsproblemen door de plots sterk toegenomen vraag. En het chiptekort speelt ook de campers parten."