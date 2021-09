De Duitse inflatie kende in september een recordgroei van 4,1 procent, meldt het Duitse statistiekbureau in een eerste raming. En in het tweede kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp) van het Verenigd Koninkrijk zelfs met 5,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is een sterkere groei dan de oorspronkelijke inschatting.

Vooral doordat veel bedrijven in het afgelopen jaar tijdens de verschillende lockdowns dicht moesten, is er nu een plotselinge sterke stijging in beide landen en zat het Britse statistiekbureau er in eerdere ramingen naast.

De sluitingen maakten het in de eerste plaats moeilijk om inschattingen te maken, omdat veel sectoren geen activiteit hadden en nu weer op gang komen. In de tweede plaats zorgt dat ook voor een sterkere groei, doordat die bedrijven nu ineens weer investeringen doen en er in 2020 veel minder werd uitgegeven.

De coronacrisis raakte de Britse economie hard. Het land is die klap nog altijd niet te boven. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2019 is de economie nog altijd 3,3 procent kleiner. De kans dat dit gat nog in 2021 wordt gedicht, wordt steeds kleiner. De Britse centrale bank zei eerder deze week dat problemen in het internationaal transport en de oplopende inflatie belemmeringen zijn. De Bank of England rekent er daarom op dat de economie pas begin 2022 echt herstelt.

In Duitsland lijkt de sterke inflatiestijging tijdelijk, want volgens het Duitse statistiekbureau nemen de prijsstijgingen intussen weer af. Het Duitse bbp steeg in het tweede kwartaal met 1,6 procent, maakte het statistiekbureau eerder al bekend.