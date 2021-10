Ineens regende het vanaf maart vorig jaar nieuwe afkortingen zoals NOW, TVL, Tozo en Tonk. Regelingen die waren bedoeld om werkend Nederland werkend te houden en tijdens de coronacrisis grote financiële gevolgen te beperken voor bedrijf en consument. In totaal staan de regelingen voor 35,5 miljard euro in de boeken, zocht de Algemene Rekenkamer uit.

Deze vrijdag gaan al die afkortingen met pensioen. Het is ook gedaan met de mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen. Daar is sinds het begin van de crisis door zo'n 369.000 ondernemers gebruik van gemaakt voor een bedrag van 40,4 miljard euro. Waarvan nu nog 19,2 miljard euro openstaat.

Een aantal zogenoemde financieringsregelingen blijft nog tot het eind van het jaar bestaan, zoals de KKC, BMKB-C en GO-C. En het Garantiefonds Evenementen (daar is geen afkorting voor) blijft ook nog even in stand.

Van de bedrijfstakken mogen alleen nachtclubs en disco's vanaf 1 oktober nog steun aanvragen. Daar is wel een nieuwe afkorting voor bedacht: de VLN, de Vaste Lasten Regeling horeca.

Zelfstandig ondernemers konden tot dusver een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Die kunnen nu weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: Bbz.

Werktijdverkorting maakt een comeback

Net als de Bbz maakt ook de werktijdverkorting (WTV) een comeback. Die maatregel die in normale tijden geldt voor ondernemers die juist geraakt worden door een buitengewone omstandigheid, was geparkeerd zolang de NOW er was. Evengoed kan geen beroep gedaan worden op WTV als het gaat om "coronagerelateerde omstandigheden".

Totaal gerealiseerd en begroot NOW: 22.641.702 euro

TVL: 8.503.000 euro

Tozo: 4.324.000 euro

Tonk: 65.000 euro

De eerste en bekendste regeling die nu ophoudt, is wel de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de loonsteun. Daar is ook het meeste geld heen gegaan. En van dat geld ging verreweg het meest naar luchtvaartmaatschappij KLM: meer dan 1 miljard euro. Holland Casino staat bij de Rekenkamer op plek twee, Schiphol op plek drie, KLM-dochteronderneming Transavia op plek vier en Tata Steel op plek vijf.

Tenslotte nemen we ook afscheid van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten: TONK. Dat was een noodmaatregel voor huishoudens die door de coronacrisis in financiële problemen dreigden te komen. Daar is het minst gebruik van gemaakt.