Zestien luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Nederlandse KLM, hebben na gesprekken met de Europese Commissie beloofd dat ze klanten beter gaan informeren en op tijd gaan terugbetalen als vluchten geannuleerd worden. Dat heeft de Europese Commissie donderdag aangekondigd.

De Commissie begon in februari van dit jaar gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen omdat er een hoop dingen misliepen bij het annuleren van vluchten wegens de coronapandemie. Omdat er snel geschakeld moest worden, werd niet iedereen tijdig op de hoogte gebracht, en ook compensatie liet vaak lang op zich wachten.

Dat moet nu dus veranderen. KLM, Air France, Brussels Airlines, Aegean Airlines, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, easyJet, Eurowings, Iberia, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling en Wizz Air beloofden allemaal dat ze dit beter zullen doen.

Afgesproken is dat alle passagiers binnen zeven dagen gecompenseerd zullen worden, zoals de Europese wet voorschrijft. Daarnaast zullen passagiers grondig geïnformeerd worden en zullen de bedrijven evenveel prioriteit geven aan alle verschillende kanaal die klanten gebruiken om contact op te nemen in het geval van een schrapping.

Er kunnen nog steeds vouchers uitgegeven worden die gebruikt kunnen worden voor een latere vlucht, maar alleen als de passagier daar zelf om vraagt. In andere gevallen moet de klant terugbetaald worden. Wie zijn vlucht geboekt heeft via een tussenpersoon, zoals een reisbureau, en moeite heeft om via die weg compensatie te krijgen, kan die aan de luchtvaartmaatschappij vragen.

Het is de grootste actie van de Europese consumentenorganisatie CPC en de eerste die er kwam door een melding van de Europese Commissie. Commissaris voor Justitie Didier Reynders laat weten dat alle partijen goed meewerkten aan het onderzoek.